Sampdoria, i convocati di Stankovic per il Lecce (Di sabato 15 aprile 2023) Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match di domani contro il Lecce. Portieri: Ravaglia, Turk, Zorzi. Difensori: Amione, Augello, Günter, Murillo, Murru, Nuytinck, Oikonomou, Zanoli. Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Léris, Paoletti, Rincón, Sabiri, Winks. Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodríguez. L'articolo proviene da Calcio News 24.

