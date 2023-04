Sampaoli riparte dal Flamengo | è il nuovo allenatore

(Di sabato 15 aprile 2023) Nuova avventura perdopo aver chiuso l'esperienza al Siviglia. Per lui, incarico in Brasile al

Sampaoli riparte dal Brasile: è il nuovo allenatore del Flamengo Corriere dello Sport

Esonerato a fine marzo dal Siviglia, Jorge Sampaoli torna subito "in pista" e riparte dal Flamengo. Ufficiale il contratto che lo legherà al club brasiliano fino al 31 dicembre 2024.Nuova avventura per Sampaoli dopo aver chiuso l'esperienza al Siviglia. Per lui, incarico in Brasile al Flamengo.