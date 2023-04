Salvò uomo dal suicidio, premiato vigile del fuoco di Caserta (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 29 gennaio 2021 Salvò dal suicidio una persona che però non voleva sapere di essere salvata, tanto che dovette combattere per evitare che l’aspirante suicida mettese in atto il proprio intento. E’ il vigile del fuoco Gianfranco Leonetti, in servizio al Comando Provinciale di Caserta, dove ha il ruolo di coordinatore. Leonetti è stato premiato per questo intervento salvavita a Napoli, presso l’Aula Magna della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II, dove si è tenuto, alla presenza del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, del direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania Emanuele Franculli, del comandante di Caserta Paolo Massimi, e di autorità civili e militari, il Premio nazionale ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 29 gennaio 2021daluna persona che però non voleva sapere di essere salvata, tanto che dovette combattere per evitare che l’aspirante suicida mettese in atto il proprio intento. E’ ildelGianfranco Leonetti, in servizio al Comando Provinciale di, dove ha il ruolo di coordinatore. Leonetti è statoper questo intervento salvavita a Napoli, presso l’Aula Magna della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II, dove si è tenuto, alla presenza del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, del direttore regionale dei Vigili deldella Campania Emanuele Franculli, del comandante diPaolo Massimi, e di autorità civili e militari, il Premio nazionale ...

