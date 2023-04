Salvo Sottile quasi in lacrime: la commozione del giornalista (Di sabato 15 aprile 2023) Nell’ultima puntata de ‘I Fatti Vostri’, il giornalista Salvo Sottile trattiene a stento la commozione e le lacrime ricordando il collega scomparso. Il giornalista televisivo ha il compito di rimanere il più possibile impassibile e posato quando annuncia una notizia e quando parla di un argomento, anche quando si tratta di argomenti particolarmente toccanti. Una delle caratteristiche del ruolo è quella di riuscire a mantenere il distacco per poter dare i dettagli di quanto accaduto senza condizionare il pubblico che guarda il telegiornale o la trasmissione. Salvo Sottile non riesce a trattenere le lacrime in diretta: cos’è successo? – Grantennistoscana.itNegli ultimi anni, tuttavia, specie nei programmi di approfondimento di cronaca ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 15 aprile 2023) Nell’ultima puntata de ‘I Fatti Vostri’, iltrattiene a stento lae lericordando il collega scomparso. Iltelevisivo ha il compito di rimanere il più possibile impassibile e posato quando annuncia una notizia e quando parla di un argomento, anche quando si tratta di argomenti particolarmente toccanti. Una delle caratteristiche del ruolo è quella di riuscire a mantenere il distacco per poter dare i dettagli di quanto accaduto senza condizionare il pubblico che guarda il telegiornale o la trasmissione.non riesce a trattenere lein diretta: cos’è successo? – Grantennistoscana.itNegli ultimi anni, tuttavia, specie nei programmi di approfondimento di cronaca ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mamox__ : A Salvo Sottile chi doveva dirlo che iniziava con #Mediaset e dopo tanto tempo tornava a Mediaset a condurre… - GossipOne_it : Salvo Sottile commosso ricorda Maurizio Costanzo a I Fatti Vostri: 'E' stato un grande', il gelo in studio non ferm… - GossipOne_it : Salvo Sottile commosso ricorda Maurizio Costanzo a I Fatti Vostri: 'E' stato un grande', il gelo in studio non ferm… - infoitcultura : Salvo Sottile, la rivelazione inedita: 'Mentana non mi ha creduto' - Salvo_Cu91 : RT @Crimini_Dem: Al fascismo importa soprattutto la rivoluzione sociale, il cammino lento, difficile, sconvolgente, sottile, secondo le pos… -