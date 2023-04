Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pfmajorino : Il governo vuole togliere la 'protezione speciale' per i migranti. L'unico risultato di una scelta che ricalca que… - fattoquotidiano : I due nemici di #Meloni: Matteo #Salvini e l’ala ronzulliana dentro Forza Italia. Dopo le nomine, il leghista vuole… - fattoquotidiano : #Sala, no a Torino: il sindaco vince contro #Salvini. Sì al nuovo impianto a Rho da 30 mln. Costi decuplicati per i… - Gio1768 : RT @pfmajorino: Il governo vuole togliere la 'protezione speciale' per i migranti. L'unico risultato di una scelta che ricalca quelle di #… - LaStampa : Salvini vuole abolire tutti i permessi ma FdI frena per non irritare il Colle -

... come previsto in passato dai decreti. L'OPPOSIZIONE - Una decisione che infiamma l'opposizione. 'Il governotogliere la 'protezione speciale' per i migranti. L'unico risultato di una ...'Dopo tanti discorsi sulla lotta a scafisti e trafficanti, le norme che il governointrodurre ...come già avvertì il Capo dello Stato Sergio Mattarella in merito ai decreti sicurezza di...Giorgia Meloni presentera' a ottobre il suo Piano Mattei per lAfrica, con cui lItaliaessere ... Si ritorna ai decreti

Migranti, la maggioranza vuole lo stop alla protezione speciale. Festeggia Salvini: "Tornano i miei decreti" Il Foglio

Presentati due sub emendamenti al decreto Cutro in conversione in Senato. Scontro fra Piantedosi e la Cei: "Lo stato d'emergenza è solo uno strumento tecnico" ...Il leader della Lega sa che è a un snodo fondamentale della sua carriera: ecco come vuole giocare le sue carte ...