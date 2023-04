Salvini e il quadro a Torino Comics | “Disgustoso”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 15 aprile 2023) L'opera, realizzata dall'artista spagnolo Luis Quiles, è ospitata nella 'Zona Rossa' “Una schifezza disgustosa. Direi penosa”. Così Matteosu Instagram commenta, postandone la foto, ilin mostra al Lingotto Fiere nell’ambito di, in cui si vede il leader della Lega intento a fare il saluto romano con una fascia dell’Unione Europea al braccio mentre di fronte a lui un grande fallo gli eiacula in faccia. L’opera, realizzata dall’artista spagnolo Luis Quiles, è ospitata nella ‘Zona Rossa’ della mostra del fumetto, dedicata al fumetto erotico. “Opera ‘d’arte’ esposta a. A me – commenta– con tutto il rispetto, pare solo una schifezza disgustosa. Direi penosa”. “Sembra che anon sia piaciuto il ritratto che gli ho ...