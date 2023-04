Salerno | uomo morto in casa ucciso dal cane

(Di sabato 15 aprile 2023) Agli esami medico-legali hanno stabilito la causa della morte dell’di 80 anni trovato senza vita nella sua abitazione a, nel quartiere Torrione. La morte dell’causata dalL’ autopsia ha confermato – come riportanotizie.it – che è stato il suo, un pastore tedesco, ad azzannarlo alla gola provocandone la morte. Il cadavere aveva una ferita al collo al momento del ritrovamento nell’appartamento di via Grisignano. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Come è morto l'uomo di 80 anni trovato privo di vita nella propria abitazione a #Salerno? L'utopsia conferma: 'Il c… - occhio_notizie : Come è morto l'uomo di 80 anni trovato privo di vita nella propria abitazione a #Salerno? L'utopsia conferma: 'Il s… - Ariston32242831 : RT @mattinodinapoli: #fisciano, confronto sui diritti dell'uomo e libertà all'Università di #fisciano - mattinodinapoli : #fisciano, confronto sui diritti dell'uomo e libertà all'Università di #fisciano - GazzettaSalerno : Lunedì 17 aprile, a partire dalle ore 9.30, si terrà nell’Aula Cilento dell’Università degli Studi di Salerno, il C… -

... è stata l'autopsia effettuata ieri e che il magistrato della Procura diaveva disposto ...cani che abitualmente erano in casa vivendo con la famiglia) era vicino al corpo senza vita dell'. ...È morto per la ferita al collo causata dal suo cane l'80enne ritrovato senza vita in via Grisignano a Torrione. A confermarlo i risultati dell' autopsia . La tragedia L', dunque, è stato azzannato alla gola dal suo cane , così come era stato ipotizzato dopo i primi rilievi effettuati sul luogo del ritrovamento. ...... avviato quasi 20 anni fa da Mirko Taglietti , attuale CEO: " L'passa in una "scatola ... preparato dagli chef, Daniloe Irene Berriat, rispettivamente neocampione italiano e medaglia d'...

Tragedia a Salerno, uomo muore sbranato dal suo cane in casa Ottopagine

StampaL’autopsia effettuata ieri sul corpo dell’80enne trovato morto in casa, in una pozza di sangue, nel giorno di pasquetta ha confermato che l’anziano è morto per i morsi del suo cane un pastore te ...Rolando Bottiglieri, l’80enne trovato morto in casa la sera di lunedì in Albis, è stato aggredito dal cane i cui morsi ne hanno provocato la morte. A ...