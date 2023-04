(Di sabato 15 aprile 2023) Era intento ad installare una rete di protezione nel terreno agricolo di sua proprietà quando è stato raggiunto e braccato da un, che lo haal. Vittima dell’aggressione dell’ungulato è un72enne, ferito mentre si trovava in località Lentiscosa a Camerota, in provincia di. Secondo quanto riportato dai siti locali, l’animale è sbucato all’improvviso, senza che l’uomo si accorgesse della sua presenza, colpendolo almentre era chinato per terra. Il 72enne è stato soccorso dai familiari, e trasportato all’ospedale di Sapri. L’incontro ravvicinato gli ha procurato una frattura delnatale e diversi punti di sutura sullo zigomo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Salerno, contadino azzannato da un cinghiale: diverse ferite al volto e setto nasale rotto - horottoilvetro : RT @fattoquotidiano: Salerno, contadino azzannato da un cinghiale: diverse ferite al volto e setto nasale rotto - antoninobill : RT @fattoquotidiano: Salerno, contadino azzannato da un cinghiale: diverse ferite al volto e setto nasale rotto - titina49 : RT @fattoquotidiano: Salerno, contadino azzannato da un cinghiale: diverse ferite al volto e setto nasale rotto - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Salerno, contadino azzannato da un cinghiale: diverse ferite al volto e setto nasale rotto -

Si è temuto il peggio, questa mattina, in località Lentiscosa a Camerota , dove undi 72 anni è stato aggredito da un cinghiale mentre installava una rete di protezione nel suo terreno agricolo. L'uomo, che era chinato, è stato morso al volto dall'ungulato spuntato all'...... regia di Enrico Oldoini (2011) Fuoriclasse , regia Riccardo Donna (2011) Ilcerca moglie ... Registrazione del Tribunale din° 15/2015 del 21 dicembre 2015 La Redazione Contattaci ...... regia di Enrico Oldoini (2011) Fuoriclasse , regia Riccardo Donna (2011) Ilcerca moglie ... Registrazione del Tribunale din° 15/2015 del 21 dicembre 2015 La Redazione Contattaci ...

Salerno, contadino azzannato da un cinghiale: diverse ferite al volto e setto nasale rotto Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Stampa E’ finito in ospedale, dopo essere stato aggredito da un cinghiale. Poteva finire addirittura in tragedia la disavventura capitata, nel pomeriggio di ieri a un contadino che – come riporta il s ...