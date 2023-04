Salernitana, Sousa: «Sono pronto a restare qui anche l’anno prossimo» (Di sabato 15 aprile 2023) Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Torino Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa PAROLE – «Giochiamo in modo più verticale rispetto alle squadre che ho allenato in passato e quelle che Sono le mie idee, ma è chiaro che mi devo anche adattare alle caratteristiche dei giocatori che ho trovato in rosa. Come dico sempre voglio pressione alta, coraggio, intensità e una Salernitana corta che si proietti in avanti senza guardare indietro pur apportando le doverose modifiche in base alle caratteristiche dell’avversario. Non dimentichiamoci che giochiamo in serie A, il livello è molto alto e lo conferma la presenza delle italiane ai quarti di finale di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Torino Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa PAROLE – «Giochiamo in modo più verticale rispetto alle squadre che ho allenato in passato e quelle chele mie idee, ma è chiaro che mi devoadattare alle caratteristiche dei giocatori che ho trovato in rosa. Come dico sempre voglio pressione alta, coraggio, intensità e unacorta che si proietti in avanti senza guardare indietro pur apportando le doverose modifiche in base alle caratteristiche dell’avversario. Non dimentichiamoci che giochiamo in serie A, il livello è molto alto e lo conferma la presenza delle italiane ai quarti di finale di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachecampane : #Calcio #paulosousa #salernitana #torino LA CONFERENZA Paulo Sousa: “Per la Salernitana a Torino sfida difficile, c… - sportli26181512 : Juve, Allegri replica a Paulo Sousa: 'Certe critiche mancano di rispetto. E non è carino': L’allenatore della Juve,… - tvoggi : TORINO-SALERNITANA, SOUSA: “AGGRESSIVITÀ E INTENSITÀ PER CONTRASTARE I LORO PUNTI DI FORZA” GUARDA IL VIDEO - PressReview99 : Torino-Salernitana, la conferenza stampa di Sousa - Fantacalcio ® - CORNERNEWS24 : #Calcio - Salernitana: Paulo Sousa, a Torino sarà una sfida difficile 'Dare tutto per ottenere i punti che mancano per la salvezza' -