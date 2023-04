Sagra del Carciofo, Cecchini: “Ladispoli sarà una città che sa ascoltare” (Di sabato 15 aprile 2023) Ladispoli – “La Sagra del Carciofo sarà accessibile anche alle persone sorde, proseguendo sul cammino dell’inclusione avviato da tempo dall’amministrazione del sindaco Alessandro Grando”. Con queste parole Marco Cecchini, delegato al Progetto “Ladispoli, una città che sa ascoltare”, ha annunciato che domenica 16 aprile durante il concerto de “I ladri di carrozzelle” saranno presenti Lis performer (direttrice artistica Laura Santarelli) dell’Accademia europea scuola interpreti Lis e performer Lis che avranno il compito di tradurre nella Lingua dei segni i testi delle canzoni. Inoltre sul treno storico che arriverà a Ladispoli, grazie alla disponibilità dell’Associazione Terra Tua in collaborazione con Fondazione FS, sarà presente un’interprete della lingua dei segni che ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 aprile 2023) Ladispoli – “Ladelaccessibile anche alle persone sorde, proseguendo sul cammino dell’inclusione avviato da tempo dall’amministrazione del sindaco Alessandro Grando”. Con queste parole Marco, delegato al Progetto “Ladispoli, unache sa”, ha annunciato che domenica 16 aprile durante il concerto de “I ladri di carrozzelle” saranno presenti Lis performer (direttrice artistica Laura Santarelli) dell’Accademia europea scuola interpreti Lis e performer Lis che avranno il compito di tradurre nella Lingua dei segni i testi delle canzoni. Inoltre sul treno storico che arriverà a Ladispoli, grazie alla disponibilità dell’Associazione Terra Tua in collaborazione con Fondazione FS,presente un’interprete della lingua dei segni che ...

