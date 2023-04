Sabrina Impacciatore: “Finalmente” , il bacio improvviso tanto atteso (Di sabato 15 aprile 2023) Una delle attrici maggiormente note in Italia e apprezzate anche oltreoceano. Ma certi baci bisogna sudarseli Come dice quella pubblicità? L’attesa del piacere non è essa stessa il piacere? Non sappiamo se Sabrina Impacciatore la pensi così. Ma sicuramente, Finalmente, ha coronato il proprio sogno. Ecco il bacio che tanto aspettava. La foto del bacio tra lui e Sabrina Impacciatore ha fatto impazzire tutti foto: Ansa – grantennistoscanaEh già, anche una grande attrice come Sabrina Impacciatore, a volte, deve aspettare. 55 anni, stiamo parlando di una delle interpreti più apprezzate del cinema italiano. È una delle tante, tantissime, donne dello spettacolo lanciate da “Non è la Rai”, il fortunato format ideato da Gianni ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 15 aprile 2023) Una delle attrici maggiormente note in Italia e apprezzate anche oltreoceano. Ma certi baci bisogna sudarseli Come dice quella pubblicità? L’attesa del piacere non è essa stessa il piacere? Non sappiamo sela pensi così. Ma sicuramente,, ha coronato il proprio sogno. Ecco ilcheaspettava. La foto deltra lui eha fatto impazzire tutti foto: Ansa – grantennistoscanaEh già, anche una grande attrice come, a volte, deve aspettare. 55 anni, stiamo parlando di una delle interpreti più apprezzate del cinema italiano. È una delle tante, tantissime, donne dello spettacolo lanciate da “Non è la Rai”, il fortunato format ideato da Gianni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... roberta5995 : voi ce l'avete sabrina impacciatore che improvvisa la scena di peppa pig in the white lotus?… - inarteziogio : RT @Francesco_Laiso: Voglio il ritorno in grande stile dei telegatti solo per avere questo video aggiornato coi vipponi di oggi, qualcosa t… - Francesco_Laiso : Voglio il ritorno in grande stile dei telegatti solo per avere questo video aggiornato coi vipponi di oggi, qualcos… - ivanburatti : Sabrina Impacciatore come Sibilla Cooman, per favore, Sabrina Impacciatore come Sibilla Cooman. #HarryPotter… - greysloanbly : @theronsswift SABRINA IMPACCIATORE ?? -