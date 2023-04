Sabato Shopping: i consigli del 15 aprile (Di sabato 15 aprile 2023) Il gilet di Bruno Munari, l'abito bianco (per una sposa minimal o per una cena fuori molto chic), e la collezione Paco Rabanne per Zalando. Sono solo alcuni dei suggerimenti di Shopping che vi proponiamo per questo weekend Leggi su vanityfair (Di sabato 15 aprile 2023) Il gilet di Bruno Munari, l'abito bianco (per una sposa minimal o per una cena fuori molto chic), e la collezione Paco Rabanne per Zalando. Sono solo alcuni dei suggerimenti diche vi proponiamo per questo weekend

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spudilcazzaro : @Gennaro_115 Quanta bellezza in una foto solo! E questo ha tradito Ambra... Io fossi stato in lui l'avrei portata i… - e_inveceno_ : @iamcarmine_ @Alessia061 @LauraPausini Eh sì....perchè se non ho letto male tu sei un commesso, vero?? Non so in ch… -