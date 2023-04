Ryan Gosling, la forza della Ken-energia e il riscatto dell'uomo himbo (Di sabato 15 aprile 2023) Durante la promozione di The Gray Man (2022), il suo blockbuster d'azione con Chris Evans e Ana de Armas, Ryan Gosling non riusciva a domare l'irrefrenabile impulso di parlare di Ken. Sembra uno scherzo, ma dava veramente l'impressione di essere fisiologicamente incapace di perdere qualsiasi occasione per tirare in ballo il suo ruolo in Barbie, un film che sarebbe uscito solo un anno dopo. La stessa cosa si è ripetuta durante la sua campagna promozionale per Tag Heuer, partner ufficiale di Netflix in The Gray Man. «Abbiamo avuto una discussione interna», ha dichiarato all'epoca l'amministratore delegato Frédéric Arnault, «perché quando sono state scattate le nostre foto, Ryan aveva i capelli biondi per un altro film che stava girando». Alla fine, spiega Arnault, «abbiamo pensato: “Ok, dobbiamo essere genuini e naturali nel modo in cui ... Leggi su gqitalia (Di sabato 15 aprile 2023) Durante la promozione di The Gray Man (2022), il suo blockbuster d'azione con Chris Evans e Ana de Armas,non riusciva a domare l'irrefrenabile impulso di parlare di Ken. Sembra uno scherzo, ma dava veramente l'impressione di essere fisiologicamente incapace di perdere qualsiasi occasione per tirare in ballo il suo ruolo in Barbie, un film che sarebbe uscito solo un anno dopo. La stessa cosa si è ripetuta durante la sua campagna promozionale per Tag Heuer, partner ufficiale di Netflix in The Gray Man. «Abbiamo avuto una discussione interna», ha dichiarato all'epoca l'amministratore delegato Frédéric Arnault, «perché quando sono state scattate le nostre foto,aveva i capelli biondi per un altro film che stava girando». Alla fine, spiega Arnault, «abbiamo pensato: “Ok, dobbiamo essere genuini e naturali nel modo in cui ...

