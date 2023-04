Russia | la prima lettera dal carcere del giornalista del Wall Street Journal | “Non sto perdendo la speranza”

(Di sabato 15 aprile 2023) “Voglio dire che non stola. Leggo. Mi alleno. E sto cercando di scrivere. Forse, finalmente, scriverò qualcosa di buono“. Scrive a mano in russo, la lingua che parla a casa con i genitori, e a loro invia la suaalla famiglia negli Usa da quando è detenuto. Due pagine datate 5 aprile. Le parole di Evan Gershkovich, il reporter delarrestato inil 29 marzo con l’accusa di spionaggio, sono state pubblicate dal quotidiano finanziario americano. Ai genitori ha spiegato di essere ottimista e di non vedere l’ora di rivederli. Le parole di Evan sono il primo contatto diretto con la famiglia dal momento dell’arresto. La madre di Gershkovich, Ella Milman, ha detto che il figlio scrivendo ha usato un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laviniamainardi : RT @lanavediteseoed: La Russia, l’Ucraina e i fantasmi del Novecento nel libro di Bernard-Henri Lévy @BHL “Dunque la guerra”, un’analisi de… - LaStampa : La prima lettera dal carcere di Gershkovich, reporter del Wsj arrestato in Russia: 'Leggo, mi alleno e non perdo la… - Valery4029 : RT @ProgettoLepanto: ??Il Patriarca di #Mosca Kirill ha esteso sabato i suoi saluti ai fedeli della chiesa ortodossa russa prima della Pasqu… - ProgettoLepanto : RT @ProgettoLepanto: ??Il Patriarca di #Mosca Kirill ha esteso sabato i suoi saluti ai fedeli della chiesa ortodossa russa prima della Pasqu… - Vincenzoiena699 : @LaNotiziaTweet Questa siccità è voluta: 40 anni fa, QUARANT'ANNI fa la Russia bombardava le nuvole con nitrato d'a… -

...parte alla guerra con un massiccio impiego proprio inlinea a Bakhmut. Il servizio stampa di Prigozhin, ha pubblicato un testo in cui si afferma che "l'opzione ideale" sarebbe che la......come ci sia stata una trattativa lunga che ha visto impegnati gli alleati su più frontidi ... proprio mentre tenta di accreditarsi come mediatrice per la pace trae Ucraina, soprattutto ...Il reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrestato inil 29 marzo con l'accusa di spionaggio , ha inviato la sualettera alla famiglia negli Usa da quando è detenuto, il testo è stato pubblicato dal Wsj. Scritta a mano in russo, la lingua ...

Giro del mondo in birra: Russia. Prima parte ApeTime Magazine

Roma, 15 apr. (askanews) - Il Brasile cerca di mettere il suo peso come potenza neutrale negli sforzi diplomatici per un cessate il fuoco in ...In molti in Russia temono l'invio di cartoline "in massa" dopo il varo delle nuove regole per la coscrizione in formato elettronico ...