Russia: Borghi (Pd), 'non possiamo diventare Italietta a sovranità limitata'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Prima che finisca in 'pochade', il ministro Nordio deve presentarsi in Parlamento e chiarire cosa davvero è accaduto. Dall'estero ci guardano, e traggono le loro conclusioni. Non possiamo diventare un'Italietta a sovranità limitata. (Ps un governo sovranista dovrebbe saperlo!)". Così su Twitter il senatore del Pd Enrico Borghi, membro del Copasir.

