Rugby | Top 10 2023 | definite le quattro semifinaliste | Fiamme Oro fuori dai playoff

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) I due anticipi odierni della diciassettesima e penultima giornata del Top 10 2022-dicompletano il quadro delle squadre che si contenderanno lo Scudetto: lesono Rovigo, ValoEmilia, Petrarca Padova e Colorno. RestanodaileOro. A risultare risolutiva è la vittoria del ValoEmilia sulleOro per 30-21: c’è il bonus offensivo per i padroni di casa, mentre i cremisi mancano il punto di bonus difensivo e devono dire addio al sogno delle semifinali Scudetto. Contestualmente, infatti, il Colorno regola il Transvecta Calvisano per 28-3 marcando due mete per tempo: arriva così anche il punto di bonus offensivo che vale il +6 proprio sulle ...