Rugby femminile, Sei Nazioni: l'Italia non convince ma batte l'Irlanda (Di sabato 15 aprile 2023) Si è conclusa a Parma la sfida valevole per la terza giornata del TikTok Women's Six Nations 2023 e in campo sono scese Italia e Irlanda. Match non certo memorabile, anzi, dove le azzurre soffrono anche troppo contro una formazione mediocre come quella irlandese. Anche se, alla fine, arriva l'attesa vittoria. Avvio lento del match, con l'Italia che gioca meglio, ma nonostante qualche buono spunto di D'Incà e Sgorbini non riesce a concretizzare. Molti errori alla mano delle azzurre e anche qualche fallo di troppo e match che non si sblocca. È comunque l'Italia a fare la partita, anche se un paio di falli in ruck impediscono di costruire azioni pericolose e il primo quarto di gioco si chiude senza nulla di fatto. Insiste l'Italia, in un match comunque non bello, e finalmente al 28' arriva la meta che sblocca il risultato. Ottima azione ...

