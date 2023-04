Rublev-Rune in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Masters 1000 Montecarlo 2023 (Di sabato 15 aprile 2023) Andrey Rublev affronterà Holger Rune nella finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Si tratta della terza finale 1000 per il tennista russo, la seconda nel Principato dopo quella persa due anni fa per mano di Stefanos Tsitsipas; sempre nel 2021 aveva perso all’atto conclusivo anche a Cincinnati contro Zverev. Il giovanissimo danese invece per ora ha vinto la sua unica finale a questo livello, imponendosi a Parigi-Bercy contro Novak Djokovic lo scorso novembre. Questo è il terzo match tra i due, al momento 1-1 nei precedenti: proprio in quel torneo di Bercy Rune si impose in due set, mentre quest’anno agli Australian Open ha avuto la meglio ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Andreyaffronterà Holgernelladeldi, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Si tratta della terzaper il tennista russo, la seconda nel Principato dopo quella persa due anni fa per mano di Stefanos Tsitsipas; sempre nel 2021 aveva perso all’atto conclusivo anche a Cincinnati contro Zverev. Il giovanissimo danese invece per ora ha vinto la sua unicaa questo livello, imponendosi a Parigi-Bercy contro Novak Djokovic lo scorso novembre. Questo è il terzo match tra i due, al momento 1-1 nei precedenti: proprio in quel torneo di Bercysi impose in due set, mentre quest’anno agli Australian Open ha avuto la meglio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : RUBLEV VA IN FINALE ?? Match interrotto per pioggia a inizio del 3° set, al rientro è il russo ad accelerare verso l… - Eurosport_IT : Quale sarà la finale a Monte-Carlo? ?????????? ???? Holger Rune ?? Jannik Sinner ???? ???? Andrey Rublev ?? Taylor Fritz ????… - MattLight13 : @GeorgeSpalluto Ne aveva sicuro più Rune, però oggi ha sbagliato davvero troppe prime come non gli succedeva da tan… - ZucchiMonica : @GeorgeSpalluto Spero vinca Rublev, Rune antipaticissimo - sportmediaset : Sinner lotta ma alla fine deve arrendersi, in finale con Rublev ci va Rune #sinner #montecarlo #rune -