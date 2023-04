Rublev-Fritz oggi in tv | orario | canale e diretta streaming semifinale Masters 1000 Montecarlo 2023

(Di sabato 15 aprile 2023) Andreyaffronterà Taylornelladeldi, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Il russo, dopo aver iniziato la settimana cedendo il primo set contro Munar, non ha più concesso nulla ai suoi avversari. Ha rimontato lo spagnolo e poi si è sbarazzato in due parziali di gioco di Khachanov e Struff. Non molto diverso il cammino del californiano, anche lui costretto a giocare tre frazioni solamente da Jiri Lehecka. In precedenza e successivamente all’incontro con il ceco, due vittorie importanti e nette rispettivamente su Wawrinka e sulla testa di serie numero due Tsitsipas, reduce da due trionfi consecutivi sui campi del Principato. I precedenti vedono lo statunitense in vantaggio quattro a due, avendo vinto anche gli ...

In palio un posto nell'atto conclusivo del torneo monegasco contro il vincente dell'altra semifinaleSiacheperò hanno saputo cogliere in passato le occasioni presentate e potranno essere degli ossi duri per il tennista che la spunterà nell'altro incrocio, fra due giovanissimi talenti ...... perchénon è mai stato un giocatore da terra e, per quanto sia un bravo giocatore, è battibile. Che ne pensi Holger Rune: 'Ho mangiato qualcosina dopo la partita e qualcosa adesso per ...

Tennis, Rublev e Fritz in semifinale a Montecarlo Tuttosport

Per molti una finale anticipata, viste le qualità dei due giocatori e gli eventuali avversari (Taylor Fritz ed Andrey Rublev), che pongono chiunque vincerà questo match come il favorito per la ...Sinner-Rune si gioca oggi per la semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo. Dopo la vittoria contro Musetti, Jannik giocherà oggi contro il danese che ha eliminato Medvedev, in un match con ...