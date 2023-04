Ruba una piastrella dalla Reggia di Caserta: 42enne di Castel Volturno denunciato dai carabinieri – Il video (Di sabato 15 aprile 2023) Sembrava un anonimo visitatore solitario, giunto nella Reggia di Caserta per ammirare il famigerato Palazzo Vanvitelliano. Ma in pochi attimi si è trasformato nell’autore di un reato: ha infatti prelevato la piastrella del pavimento di una sala ottocentesca, impossessandoli di un pezzo unico del Palazzo Reale. Il protagonista della vicenda è un 42enne di Castel Volturno. Lo scorso 16 marzo, stava attraversando la porta d’ingresso che introduce nella Sala delle Battaglie, situata nell’ala ottocentesca della Reggia. Quando si è accorto di una mattonella leggermente staccata dal pavimento. Lì per lì l’ha ignorata, proseguendo la camminata. Ma dopo poco ci ha ripensato, è ritornato indietro di qualche passo, si è abbassato e ha prelevato il “souvenir”, nascondendolo in ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) Sembrava un anonimo visitatore solitario, giunto nelladiper ammirare il famigerato Palazzo Vanvitelliano. Ma in pochi attimi si è trasformato nell’autore di un reato: ha infatti prelevato ladel pavimento di una sala ottocentesca, impossessandoli di un pezzo unico del Palazzo Reale. Il protagonista della vicenda è undi. Lo scorso 16 marzo, stava attraversando la porta d’ingresso che introduce nella Sala delle Battaglie, situata nell’ala ottocentesca della. Quando si è accorto di una mattonella leggermente staccata dal pavimento. Lì per lì l’ha ignorata, proseguendo la camminata. Ma dopo poco ci ha ripensato, è ritornato indietro di qualche passo, si è abbassato e ha prelevato il “souvenir”, nascondendolo in ...

