Ruba un cellulare sul tram a una ragazza e scappa (Di sabato 15 aprile 2023) Cronaca nera a Roma – . Inseguimento per le vie del Pigneto. Un ladro ha Rubato il cellulare a una ragazza che viaggiava sul tram 5 a Roma e si è dato alla fuga. La vittima ha chiesto aiuto e alcuni passeggeri si sono lanciati all’inseguimento del malvivente, che è stato bloccato e consegnato alla polizia. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17.30. La ragazza stava ascoltando la musica con le cuffie quando il ladro le ha strappato il telefono dalle mani e si è buttato giù dal tram in corsa. La giovane ha urlato e alcuni passeggeri sono scesi dal mezzo per inseguire il fuggitivo. Il ladro ha corso per le vie del Pigneto, un quartiere popolare della capitale, cercando di seminare i suoi inseguitori. Ma non è riuscito a farcela: dopo una breve corsa è stato raggiunto e ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 aprile 2023) Cronaca nera a Roma – . Inseguimento per le vie del Pigneto. Un ladro hato ila unache viaggiava sul5 a Roma e si è dato alla fuga. La vittima ha chiesto aiuto e alcuni passeggeri si sono lanciati all’inseguimento del malvivente, che è stato bloccato e consegnato alla polizia. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17.30. Lastava ascoltando la musica con le cuffie quando il ladro le ha strappato il telefono dalle mani e si è buttato giù dalin corsa. La giovane ha urlato e alcuni passeggeri sono scesi dal mezzo per inseguire il fuggitivo. Il ladro ha corso per le vie del Pigneto, un quartiere popolare della capitale, cercando di seminare i suoi inseguitori. Ma non è riuscito a farcela: dopo una breve corsa è stato raggiunto e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RotaruCris : RT @romatoday: Ruba il cellulare di una ragazza a bordo di un tram e si nasconde in un condominio - CorriereCitta : Ruba un cellulare sul tram a una ragazza e scappa: inseguimento per le vie del Pigneto - MassimoChiaram7 : RT @romatoday: Ruba il cellulare di una ragazza a bordo di un tram e si nasconde in un condominio - Lazio_TV : Gli agenti si sono messi subito sulle tracce del soggetto, che sono riusciti a bloccare in Via del Pigneto, nonosta… - 79_Alessio : RT @romatoday: Ruba il cellulare di una ragazza a bordo di un tram e si nasconde in un condominio -