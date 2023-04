Ruba un cellulare sul tram a una ragazza e scappa: inseguimento per le vie del Pigneto (Di sabato 15 aprile 2023) Pensava di farla franca, Rubando il cellulare a bordo del tram in prossimità della fermata, per scendere al volo e dileguarsi prima che la sua vittima si rendesse conto dell’accaduto. Ma le cose non sono andate come il ladro, un giovane di origine marocchina, aveva immaginato. La ragazza adocchiata come vittima, infatti, si è accorta che l’uomo le aveva sottratto il prezioso smartphone. E, nella speranza di recuperarlo, è scesa anche lei dal mezzo pubblico, mettendosi alle calcagna del malvivente. Roma, aggredisce la compagna, prende a cazzotti un uomo che vuole difenderla e picchia gli agenti: arrestato L’intervento della polizia locale Il furto è avvenuto ieri mattina a Roma, a bordo del tram della linea 14, nei pressi di Piazzale Prenestino. “Al ladro, al ladro!”, ha iniziato a urlare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 aprile 2023) Pensava di farla franca,ndo ila bordo delin prossimità della fermata, per scendere al volo e dileguarsi prima che la sua vittima si rendesse conto dell’accaduto. Ma le cose non sono andate come il ladro, un giovane di origine marocchina, aveva immaginato. Laadocchiata come vittima, infatti, si è accorta che l’uomo le aveva sottratto il prezioso smartphone. E, nella speranza di recuperarlo, è scesa anche lei dal mezzo pubblico, mettendosi alle calcagna del malvivente. Roma, aggredisce la compagna, prende a cazzotti un uomo che vuole difenderla e picchia gli agenti: arrestato L’intervento della polizia locale Il furto è avvenuto ieri mattina a Roma, a bordo deldella linea 14, nei pressi di Piazzale Prenestino. “Al ladro, al ladro!”, ha iniziato a urlare la ...

