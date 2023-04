Ruba piastrella dal pavimento della Reggia di Caserta | denunciato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Ruba una piastrella del pavimento della Reggia di Caserta, 42enne denunciato #ReggiadiCaserta #Caserta #15aprile - RaiNews : Il 42enne, rintracciato e bloccato, è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stat… - LaStampa : Ruba una piastrella dell’800 dalla Reggia di Caserta, incastrato dalle telecamere - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Ruba una piastrella della Reggia di Caserta, denunciato un 42enne. Recuperata dai carabinieri è stata poi riconsegnata al… - ZiAttilio : RT @Agenzia_Ansa: Ruba una piastrella della Reggia di Caserta, denunciato un 42enne. Recuperata dai carabinieri è stata poi riconsegnata al… -

L'autore del furto, rintracciato e bloccato, è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stata rinvenuta la preziosache aveva catalogato e conservato all'...Laè stata poi riconsegnata dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Caserta Pietro Tribuzio, che ha guidato le indagini al direttore della Reggia Tiziana Maffei ; il 'pezzo unico'...Laè stata poi riconsegnata alla direttrice della Reggia Tiziana Maffei. Il 'pezzo unico' potrà ora essere ricollocato nella meravigliosa sala ottocentesca del palazzo reale vanvitelliano. ...

Ruba una piastrella del pavimento della Reggia di Caserta, 42enne denunciato TGCOM

Ruba una piastrella dell'Ottocento nella Sala delle Battaglie della Reggia di Caserta, ma viene individuato e denunciato dai carabinieri grazie a un video.