(Di sabato 15 aprile 2023) (Adnkronos) –unadalladi. L’uomo, undi Castel Volturno, entrato come visitatore nel Palazzo Reale, hato una mattonella dal pavimento. Incastrato dalle telecamere di sorveglianza, dovrà rispondere di furto di beni culturali. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Ruba una piastrella del pavimento della Reggia di Caserta, 42enne denunciato #ReggiadiCaserta #Caserta #15aprile - RaiNews : Il 42enne, rintracciato e bloccato, è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stat… - LaStampa : Ruba una piastrella dell’800 dalla Reggia di Caserta, incastrato dalle telecamere - fisco24_info : Ruba piastrella da Reggia di Caserta, 42enne denunciato - Video: (Adnkronos) - Dovrà rispondere di furto di beni cu… - infoitinterno : Ruba piastrella dal pavimento della Reggia di Caserta, denunciato -

Laè stata poi riconsegnata dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Caserta Pietro Tribuzio, che ha guidato le indagini al direttore della Reggia Tiziana Maffei; il "pezzo unico" ...... esplosione in una casa: un morto Per furto di beni culturali Reggia di Caserta, 42ebbeunadel pavimento: denunciato Venerdì nero Fotogallery - Sciopero Trenitalia, i disagi a Roma ...Durante una perquisizione domiciliare è stata trovata lache aveva conservato all'interno di una busta in plastica. Il furto risale al 16 marzo scorso. Dalle immagini del sistema di ...

Ruba piastrella da Reggia di Caserta, 42enne denunciato - Video Adnkronos

(Adnkronos) – Ruba una piastrella dalla Reggia di Caserta, denunciato. L’uomo, un 42enne di Castel Volturno, entrato come visitatore nel Palazzo Reale, ha rubato una mattonella dal pavimento. Incastra ...Ruba una piastrella dell'Ottocento nella Sala delle Battaglie della Reggia di Caserta, ma viene individuato e denunciato dai carabinieri grazie a un video. Così la… Leggi ...