Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #Pordenone Ruba 144 euro di tonno al supermercato e si infila tutte le scatolette sotto i vestiti -

Il tipo è infatti riuscito a portarsi via beneuro di pesce inscatolato, il che significa tante confezioni che, una a una, ha infilato nei pantaloni , nella camicia, dentro la giacca. Ovunque ci ...Il tipo è infatti riuscito a portarsi via beneuro di pesce inscatolato, il che significa tante confenzioni che, una a una, ha infilato nei pantaloni, nella camicia, dentro la giacca. Ovunque ci ...I biglietti sono andati ae circa 14 mila biglietti sono stati già venduti in tre ore. Il ... Primo verde e Primo blu 99, Primo arancio da 119 a 159, Primo rosso daa 219. La Tribuna onore ...

Ruba 144 euro di tonno al supermercato e si infila tutte le scatolette sotto i vestiti leggo.it

Sono l’incubo delle cassiere e dei dipendenti dei supermercati: da quelli seriali che, cascasse il mondo, in negozio ci devono andare ogni giorno ...Un imprenditore, 77 anni che vive in Versilia e in passato era stato sponsor di un catalogo dell’artista toscano scomparso nel 2018, è stato condannato dal tribunale di Firenze per furto aggravato a ...