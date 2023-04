Rsf, chi sono i paramilitari del Sudan coinvolti negli scontri: dallo Yemen alla Libia fino alle accuse di aver rapito donne e bambini (Di sabato 15 aprile 2023) Il gruppo paramilitare Forze di supporto rapido (Rsf), protagonista degli scontri con le forze regolari che stanno sconvolgendo il Sudan, affonda le sue radici nel 2013, quando la maggior parte dei suoi componenti, appartenenti alla milizia Janjaweed, si resero protagonisti dei feroci scontri contro i ribelli del Darfur, regione occidentale del Paese. Le Rsf, guidate dal generale Mohamed Hamdan Dagalo – di fatto il numero due del Sudan – si stanno scontrando con l’esercito sul futuro assetto del Paese mentre resta in sospeso il processo di transizione che dovrebbe portare il Sudan – attualmente controllato dai militari dopo un golpe – sotto un governo civile. Sebbene fosse stato stabilito un piano per l’intergrazione delle Rsf nell’esercito, una disputa tra Dagalo, alias ‘Hemedti’, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Il gruppo paramilitare Forze di supporto rapido (Rsf), protagonista deglicon le forze regolari che stanno sconvolgendo il, affonda le sue radici nel 2013, quando la maggior parte dei suoi componenti, appartenentimilizia Janjaweed, si resero protagonisti dei ferocicontro i ribelli del Darfur, regione occidentale del Paese. Le Rsf, guidate dal generale Mohamed Hamdan Dagalo – di fatto il numero due del– si stanno scontrando con l’esercito sul futuro assetto del Paese mentre resta in sospeso il processo di transizione che dovrebbe portare il– attualmente controllato dai militari dopo un golpe – sotto un governo civile. Sebbene fosse stato stabilito un piano per l’intergrazione delle Rsf nell’esercito, una disputa tra Dagalo, alias ‘Hemedti’, e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpanchoVilla : Per chi non conoscesse i legami tra Wagner e RSF in Sudan consiglio questa lettura, così vi troverete pronti in cas… - GiuseppeDentice : RT @ItalianPolitics: Chi sono i paramilitari delle Rapid Support Forces (RSF) sudanesi al centro dei combattimenti di queste ultime ore? ->… - Virus1979C : RT @ItalianPolitics: Chi sono i paramilitari delle Rapid Support Forces (RSF) sudanesi al centro dei combattimenti di queste ultime ore? ->… - sunsetodown : RT @ItalianPolitics: Chi sono i paramilitari delle Rapid Support Forces (RSF) sudanesi al centro dei combattimenti di queste ultime ore? ->… - AretimPolitics : RT @ItalianPolitics: Chi sono i paramilitari delle Rapid Support Forces (RSF) sudanesi al centro dei combattimenti di queste ultime ore? ->… -