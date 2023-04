Rottura Calenda-Renzi, Travaglio sul Nove: “Il centro è una creatura fantasy che non attrae nessuno. Oggi prevalgono la passioni accese” (Di sabato 15 aprile 2023) “La Rottura di Calenda e Renzi? Il centro non esiste, in questo momento non c’è spazio per la moderazione e c’è n’è molto per le passioni accese“. Così Marco Travaglio nel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi ha commentato la lite fra i due leader del cosiddetto Terzo polo. “L’unico terzo polo che ho visto negli ultimi vent’anni di storia della politica italiana è il Movimento cinque Stelle, che questi due buontemponi avevano deciso autonomamente che fosse morto e che loro avrebbero contribuito a seppellire. Invece mi pare che gli unici a essere ‘seppelliti’ siano loro. – ha premesso il direttore de Il Fatto Quotidiano – È una creatura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) “Ladi? Ilnon esiste, in questo momento non c’è spazio per la moderazione e c’è n’è molto per le“. Così Marconel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi ha commentato la lite fra i due leader del cosiddetto Terzo polo. “L’unico terzo polo che ho visto negli ultimi vent’anni di storia della politica italiana è il Movimento cinque Stelle, che questi due buontemponi avevano deciso autonomamente che fosse morto e che loro avrebbero contribuito a seppellire. Invece mi pare che gli unici a essere ‘seppelliti’ siano loro. – ha premesso il direttore de Il Fatto Quotidiano – È una...

