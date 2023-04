Rossi: «Bagnaia-Bezzecchi è una sana rivalità. L’Academy Vr46 è andata al di là delle aspettative» (Di sabato 15 aprile 2023) Su Sportweek l’intervista a Valentino Rossi. Il campione della MotoGp adesso ha cambiato vita. Ha smesso di correre ma è rimasto immerso nel mondo dei motori, quelli delle quattro ruote e delle due. Dopo aver lasciato la moto, Valentino ha preso in mano lo sterzo di una Bmw per il team belga Wrt: «La BMW è ancora nuova, c’è del lavoro da fare ma il potenziale è molto buono, soprattutto, dà più fiducia, è più stabile. E poi in Germania credono molto in me, sono diventato un pilota ufficiale, abbiamo più supporto: presto dovrei anche riuscire a provare la loro Hypercar, ma se ci correrò o meno dipenderà dai risultati». Un terzo posto nella 24 ore di Dubai, un 6° nella 12 ore di Bathurst. Il pRossimo appuntamento il 22 aprile nel circuito di Monza. Rossi si è però evoluto, ha costruito la sua scuderia di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 aprile 2023) Su Sportweek l’intervista a Valentino. Il campione della MotoGp adesso ha cambiato vita. Ha smesso di correre ma è rimasto immerso nel mondo dei motori, quelliquattro ruote edue. Dopo aver lasciato la moto, Valentino ha preso in mano lo sterzo di una Bmw per il team belga Wrt: «La BMW è ancora nuova, c’è del lavoro da fare ma il potenziale è molto buono, soprattutto, dà più fiducia, è più stabile. E poi in Germania credono molto in me, sono diventato un pilota ufficiale, abbiamo più supporto: presto dovrei anche riuscire a provare la loro Hypercar, ma se ci correrò o meno dipenderà dai risultati». Un terzo posto nella 24 ore di Dubai, un 6° nella 12 ore di Bathurst. Il pmo appuntamento il 22 aprile nel circuito di Monza.si è però evoluto, ha costruito la sua scuderia di ...

