“Rosita | ti aiutiamo noi” | l’offerta del Circolo Ghislandi all’ex prof multata in Città Alta

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 aprile 2023) Bergamo. “, tinoi!”. Ilculturaledi Cividate Camuno scende in campo a sostegno diCorbetta, laessoressa in pensionedalla Polizia Locale di Bergamo perché spiegava ad un gruppo di amici le bellezze del duomo di, pur non essendo una guida autorizzata. Quando i membri delhanno letto la notizia di quanto accadutodocente – in visita nella nostracon un gruppo di associati dell’Università per tutte le età di Casatenovo, del quale anche lei fa parte – si sono messi a sua disposizione. Perché nel 2021 anche a loro è successo un episodio del tutto similare. Una trentina di ...