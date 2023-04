(Di sabato 15 aprile 2023) Ci ha passato la maggior parte del suo tempo quando era al Real Madrid. Ora Cristianoha deciso di mettere in affitto la sua megadiche ha in Spagna . CR7 l'aveva lasciata nel ...

Ci ha passato la maggior parte del suo tempo quando era al Real Madrid. Ora Cristiano Ronaldo ha deciso di mettere in affitto la sua mega villa di lusso che ha in Spagna. CR7 l'aveva lasciata nel 2018 quando aveva firmato con la Juventus. 7 camere, 9 bagni, due psicine (una interna e una esterna). Come accennato, la villa - la cui proprietà viene condivisa rispettivamente al 50% da Cristiano Ronaldo e Georgina - vale sui 2 milioni di euro.

Ronaldo affitta la villa super lusso: ecco quanto vuole al mese Corriere dello Sport

Una casa talmente grande che ti puoi perdere, coma ha rivelato la compagna di CR7 Gegorgina: i dettagli dell'immobile ...Dopo essersi trasferito lo scorso gennaio all'Al Nassr, Cristiano Ronaldo ha messo in affitto la super villa di Madrid ...