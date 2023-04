Roma, violenza sessuale su una bambina: autista di scuolabus a processo (Di sabato 15 aprile 2023) Ha abusato sessualmente della bambina che doveva riportare a casa sul pullmino scolastico. La famiglia della piccola s’era fidata e gliela affidava. Si sentiva sicuramente sollevata, pensando che sotto la supervisione di un adulto la loro piccola sarebbe stata al sicuro. Mai avrebbero immaginato che quell’uomo per la loro bambina era l’orco che abusava di lei, palpeggiandole le gambe, il seno. Un viaggio del ‘terrore’ per la piccina che è andato avanti per quattro anni, finché la vittima non è stata in grado di capire cosa le stava succedendo. In quel momento ha deciso di raccontare tutto ai genitori che non hanno esitato a sporgere denuncia con l’autista scolastico. L’uomo che prendeva e riaccompagnava gli studenti abusava di una bambina Ora il conducente di uno scuolabus è imputato in un procedimento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 aprile 2023) Ha abusato sessualmente dellache doveva riportare a casa sul pullmino scolastico. La famiglia della piccola s’era fidata e gliela affidava. Si sentiva sicuramente sollevata, pensando che sotto la supervisione di un adulto la loro piccola sarebbe stata al sicuro. Mai avrebbero immaginato che quell’uomo per la loroera l’orco che abusava di lei, palpeggiandole le gambe, il seno. Un viaggio del ‘terrore’ per la piccina che è andato avanti per quattro anni, finché la vittima non è stata in grado di capire cosa le stava succedendo. In quel momento ha deciso di raccontare tutto ai genitori che non hanno esitato a sporgere denuncia con l’scolastico. L’uomo che prendeva e riaccompagnava gli studenti abusava di unaOra il conducente di unoè imputato in un procedimento ...

