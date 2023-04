Roma | Tiago Pinto re dei parametri zero | nel mirino anche Aouar e Firmino

Leggi su oasport

(Di sabato 15 aprile 2023) Mile Svilar, Nemanja Matic, Paulo Dybala, Andrea Belotti e Ola Solbakken. Sono questi 5 i calciatori arrivati allanell’ultima stagione a parametro. Una strategia che il ds giallorossoha intenzione di replicareper quanto riguarda la costruzione della rosa 2023/24. Una scelta resasi necessariaper coniugare le necessità di rinforzare la rosa e quella di rispettare il settlement agreement stipulato con la Uefa che impone allaun mercato in attivo per i prossimi due anni. In questo senso, si attende solo l’ufficialità per l’approdo nella Capitale di Houssem. Il centrocampista classe ’98 in scadenza di contratto con l’Olympique Lione sarà dunque il primo rinforzo per lache verrà. Un ...