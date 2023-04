Roma sott’acqua: case allagate, stazioni della metro chiuse e idrovore in azione al Circo Massimo – I video (Di sabato 15 aprile 2023) Il maltempo mette in ginocchio la Capitale. Dalle prime ore di oggi, sabato 15 aprile, si stanno abbattendo su Roma pesanti piogge con conseguenti allagamenti. In una palazzina di via Prati Fiscali, nel quartiere di Montesacro, sono arrivati i vigili del fuoco dopo che l’acqua ha invaso il piano seminterrato. «La mia casa è invasa di acqua e liquami, sempre se smette di piovere ci vorrà almeno una settimana per rimettere tutto a posto e iniziare almeno a quantificare i danni», riferisce il proprietario di casa a Roma Today. Le zone di Cipro e del Colosseo hanno superato i 50 millimetri di pioggia, caduta dall’alba. Precipitazioni che, stando alle previsioni, non si fermeranno. Si sono registrati allagamenti anche a Boccea e tra Centocelle e Torpignattara. Molti i disagi alla cittadinanza. L’Atac, il servizio di trasporto pubblico ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) Il maltempo mette in ginocchio la Capitale. Dalle prime ore di oggi, sabato 15 aprile, si stanno abbattendo supesanti piogge con conseguenti allagamenti. In una palazzina di via Prati Fiscali, nel quartiere di Montesacro, sono arrivati i vigili del fuoco dopo che l’acqua ha invaso il piano seminterrato. «La mia casa è invasa di acqua e liquami, sempre se smette di piovere ci vorrà almeno una settimana per rimettere tutto a posto e iniziare almeno a quantificare i danni», riferisce il proprietario di casa aToday. Le zone di Cipro e del Colosseo hanno superato i 50 millimetri di pioggia, caduta dall’alba. Precipitazioni che, stando alle previsioni, non si fermeranno. Si sono registrati allagamenti anche a Boccea e tra Centocelle e Torpignattara. Molti i disagi alla cittadinanza. L’Atac, il servizio di trasporto pubblico ...

