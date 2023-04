Roma sempre più sommersa dai rifiuti, rapinatori e pusher diventano svuota-cantine (Di sabato 15 aprile 2023) Il fenomeno che si sta registrando nella Capitale è singolare: rapinatori, scippatore e anche pusher hanno deciso di convertire le loro attività in ‘svuota cantine’. Un lavoro più pulito, ma a quanto sembra non meno remunerato, soprattutto se lo smaltimento non viene fatto secondo le regole e i rifiuti vengono abbandonati nei luoghi più disparati. Molti i terreni, soprattutto a ridosso del Grande Raccordo Anulare trasformati in discariche a cielo aperto e, non di meno, appezzamenti meno visibili, nelle zone più periferiche della città. Commissione Antimafia mantiene la guardia alta sui rifiuti Sulla questione rifiuti, anche la Commissione Antimafia tiene alta l’attenzione. Nonostante l’impegno annunciato dal sindaco due giorni fa, nel quale sottolineava lo stanziamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 aprile 2023) Il fenomeno che si sta registrando nella Capitale è singolare:, scippatore e anchehanno deciso di convertire le loro attività in ‘’. Un lavoro più pulito, ma a quanto sembra non meno remunerato, soprattutto se lo smaltimento non viene fatto secondo le regole e ivengono abbandonati nei luoghi più disparati. Molti i terreni, soprattutto a ridosso del Grande Raccordo Anulare trasformati in discariche a cielo aperto e, non di meno, appezzamenti meno visibili, nelle zone più periferiche della città. Commissione Antimafia mantiene la guardia alta suiSulla questione, anche la Commissione Antimafia tiene alta l’attenzione. Nonostante l’impegno annunciato dal sindaco due giorni fa, nel quale sottolineava lo stanziamento ...

