Roma, l’esito degli esami di Abraham (Di sabato 15 aprile 2023) Le condizioni fisiche di Tammy Abraham, attaccante della Roma, dopo l’infortunio contro il Feyenoord. I dettagli Questa mattina Tammy Abraham si è sottoposto agli esami strumentali dopo la lussazione alla spalla in Feyenoord-Roma. L’inglese non ci sarà nella gara di campionato contro l’Udinese. Secondo Angelo Mangiante di Sky Sport 24, Josè Mourinho avrebbe però delle speranze per la gara di ritorno che si giocherà giovedì 20 aprile all’Olimpico. Un recupero che potrebbe essere fondamentale per provare a ribaltare l’1-0 dell’andata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Le condizioni fisiche di Tammy, attaccante della, dopo l’infortunio contro il Feyenoord. I dettagli Questa mattina Tammysi è sottoposto aglistrumentali dopo la lussazione alla spalla in Feyenoord-. L’inglese non ci sarà nella gara di campionato contro l’Udinese. Secondo Angelo Mangiante di Sky Sport 24, Josè Mourinho avrebbe però delle speranze per la gara di ritorno che si giocherà giovedì 20 aprile all’Olimpico. Un recupero che potrebbe essere fondamentale per provare a ribaltare l’1-0 dell’andata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Roma non più in ansia per #Dybala: l'esito degli esami - filippoASR1927 : RT @cmdotcom: #Roma non più in ansia per #Dybala: l'esito degli esami - AndreaCorea1 : RT @cmdotcom: #Roma non più in ansia per #Dybala: l'esito degli esami - AntonioAltieri5 : RT @cmdotcom: #Roma non più in ansia per #Dybala: l'esito degli esami - ForzaRoma__1927 : RT @cmdotcom: #Roma non più in ansia per #Dybala: l'esito degli esami -

Denunciate 39 persone per occupazione abusiva di alloggi popolari A Melicucco, i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro ad esito di mirata attività di controllo volta ad accertare ... L'indagine, ... come le tipiche abitazioni popolari dell'antica Roma, ha permesso ... Occupazione abusiva di alloggi popolari: 39 denunce nel reggino ... i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro ad esito di mirata ... Nello specifico l'indagine, condotta dalla Stazione Carabinieri di ... come le tipiche abitazioni popolari dell'antica Roma, ha ... A Melicucco denunciate 39 persone per occupazione abusiva di alloggi popolari A Melicucco, i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro ad esito di mirata attività di controllo volta ad accertare ...specifico l'... come le tipiche abitazioni popolari dell'antica Roma, ha permesso ... A Melicucco, i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro addi mirata attività di controllo volta ad accertare ...'indagine, ... come le tipiche abitazioni popolari dell'antica, ha permesso ...... i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro addi mirata ... Nello specifico'indagine, condotta dalla Stazione Carabinieri di ... come le tipiche abitazioni popolari dell'antica, ha ...A Melicucco, i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro addi mirata attività di controllo volta ad accertare ...specifico'... come le tipiche abitazioni popolari dell'antica, ha permesso ... Roma in ansia per Dybala: le ultime sull'infortunio | Europa League ... Calciomercato.com