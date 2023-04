Roma, infortunio Dybala: come sta, le ultime news (Di sabato 15 aprile 2023) (Adnkronos) – Arrivano buone notizie dopo gli accertamenti medici in casa Roma per quanto riguarda gli attaccanti Paulo Dybala e Tammy Abraham, costretti ad uscire per gli infortuni, rispettivamente, all’adduttore e alla spalla nel corso del match di Europa League contro il Feyenoord. Per l’argentino gli esami strumentali hanno escluso lesioni, mentre per l’inglese il problema alla spalla è meno grave del previsto. Entrambi salteranno per precauzione la gara con l’Udinese in campionato, ma giovedì potrebbero essere a disposizione per la gara di ritorno contro gli olandesi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 15 aprile 2023) (Adnkronos) – Arrivano buone notizie dopo gli accertamenti medici in casaper quanto riguarda gli attaccanti Pauloe Tammy Abraham, costretti ad uscire per gli infortuni, rispettivamente, all’adduttore e alla spalla nel corso del match di Europa League contro il Feyenoord. Per l’argentino gli esami strumentali hanno escluso lesioni, mentre per l’inglese il problema alla spalla è meno grave del previsto. Entrambi salteranno per precauzione la gara con l’Udinese in campionato, ma giovedì potrebbero essere a disposizione per la gara di ritorno contro gli olandesi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA | #Roma, Tammy #Abraham verso il ritorno in campo contro il #Feyenoord - DiMarzio : #Roma | Paulo #Dybala punta il ritorno di #UEL contro il #Feyenoord - giornali_it : Roma, infortunio Dybala: come sta, le ultime news #15aprile #QuotidianiNazionali #LiberoQuotidiano - fisco24_info : Roma, infortunio Dybala: come sta, le ultime news: (Adnkronos) - Escluse lesioni per l'argentino che salterà però l… - ledicoladelsud : Roma, infortunio Dybala: come sta, le ultime news -