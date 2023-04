Roma-Feyenoord, l’allarme della questura: ”Previste manifestazioni violente e pericolose” (Di sabato 15 aprile 2023) Roma. Mentre la Capitale è ormai da 37 giorni senza un prefetto, cresce progressivamente la tensione per la prossima ed imminente partita tra Roma e Feyenoord. Già ieri vi avevamo raccontato come i tifosi olandesi siano rimasti non proprio contenti della decisione di bloccare le trasferte, dal momento che avevano già acquistato i biglietti per il viaggio. L’ennesimo segnale per potrebbe contribuire ad aggravare il rischio, lo stesso accaduto anche a Napoli qualche tempo fa con i tifosi dell‘Eintracht Francoforte. La candidatura di Roma per Expo 2030 parte col piede sbagliato Tensioni per Roma e Feyenoord: l’allarme della polizia Come comunicato di recente, il pericolo è concreto: “La polizia di Stato ci informa che alcune delle frange ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 aprile 2023). Mentre la Capitale è ormai da 37 giorni senza un prefetto, cresce progressivamente la tensione per la prossima ed imminente partita tra. Già ieri vi avevamo raccontato come i tifosi olandesi siano rimasti non proprio contentidecisione di bloccare le trasferte, dal momento che avevano già acquistato i biglietti per il viaggio. L’ennesimo segnale per potrebbe contribuire ad aggravare il rischio, lo stesso accaduto anche a Napoli qualche tempo fa con i tifosi dell‘Eintracht Francoforte. La candidatura diper Expo 2030 parte col piede sbagliato Tensioni perpolizia Come comunicato di recente, il pericolo è concreto: “La polizia di Stato ci informa che alcune delle frange ...

