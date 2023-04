Roma, escluse lesioni per Dybala (Di sabato 15 aprile 2023) La Roma può tirare un sospiro di sollievo. Gli esami ai quali è stato sottoposto Paulo Dybala hanno escluso lesioni e confermato un quadro di affaticamento sull’adduttore destro. L’argentino, infortunatosi durante il match di Europa League contro il Feyenoord, salterà sicuramente il match di domani contro l’Udinese ma potrebbe tornare a disposizione per il match di ritorno contro gli olandesi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Lapuò tirare un sospiro di sollievo. Gli esami ai quali è stato sottoposto Paulohanno esclusoe confermato un quadro di affaticamento sull’adduttore destro. L’argentino, infortunatosi durante il match di Europa League contro il Feyenoord, salterà sicuramente il match di domani contro l’Udinese ma potrebbe tornare a disposizione per il match di ritorno contro gli olandesi. SportFace.

