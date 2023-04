Roma, esclusa la lesione per Dybala (Di sabato 15 aprile 2023) Gli esami hanno escluso lesioni all’adduttore per Dybala: il numero 21 della Roma cercherà il rientro in vista del ritorno con il Feyenoord Sospiro di sollievo per la Roma in vista del ritorno di Europa League contro il Feyenoord. Gli esami effettuati da Dybala, infatti, hanno escluso lesioni all’adduttore. Il numero 21 dei giallorossi salterà l’Udinese e tenterà il recupero in extremis per il Feyenoord. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Gli esami hanno escluso lesioni all’adduttore per: il numero 21 dellacercherà il rientro in vista del ritorno con il Feyenoord Sospiro di sollievo per lain vista del ritorno di Europa League contro il Feyenoord. Gli esami effettuati da, infatti, hanno escluso lesioni all’adduttore. Il numero 21 dei giallorossi salterà l’Udinese e tenterà il recupero in extremis per il Feyenoord. L'articolo proviene da Calcio News 24.

