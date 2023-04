Roma | Dybala punta a tornare in campo per il ritorno di Europa League contro il Feyenoord

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Sconfitta immeritata. Palo di Pellegrini su rigore e traversa di Ibanez. Più gioco e conclusioni per la #Roma, due… - DiMarzio : #Roma | Paulo #Dybala punta il ritorno di #UEL contro il #Feyenoord - DAZN_IT : Niente Udinese? Ma fari puntati al Feyenoord ?? Dybala torna prima del previsto? #Dybala #Roma #DAZN - CalcioNews24 : Le condizioni di #Dybala - licoccia1958 : RT @ilRomanistaweb: ?? #Dybala era uscito anzitempo nella gara contro il #Feyenoord per un fastidio all'adduttore, ma per lui nessun problem… -

A conti fatti, sono più gli attaccanti in infermeria che quelli a disposizione. Il ko di Rotterdam è già stato archiviato con il suo carico di delusione per quello che ...Sottil non si fa illusioni che l'assenza die quella possibile di Abraham possa facilitare il compito: "Sono giocatori importanti, ma ladispone di una rosa di altissimo livello, ...Come già accaduto in occasione della gara d'andata con la Real Sociedad,punta a tornare ...: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 15 aprile 2023

Roma, escluse lesioni per Dybala: le ultime Fantacalcio ®

(Adnkronos) - Arrivano buone notizie dopo gli accertamenti medici in casa Roma per quanto riguarda gli attaccanti Paulo Dybala e Tammy Abraham, costretti ad uscire per gli infortuni, rispettivamente, ...SERIE A - Mourinho spera di recuperare il prima possibile i due attacanti in vista dei prossimi impegni, con la sfida contro l'Udinese in campionato e il fondam ...