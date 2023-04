Roma, corsa contro il tempo per avere Dybala e Abraham contro il Feyenoord (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo la paura delle ore immediatamente successive alla partita contro il Feyenoord, a Roma si torna a respirare ottimismo per quanto riguarda le condizioni di Tammy Abraham e soprattutto Paulo Dybala, entrambi usciti anzitempo dal match di andata dei quarti di finale di Europa League a Rotterdam per infortunio. Gli esami cui è stato sottoposto l’argentino nella giornata di oggi hanno rivelato solo un affaticamento muscolare, ma nessuna lesione. Una situazione che è rimasta sotto controllo grazie alla prudenza di Dybala che si è subito fermato non appena ha avvertito fastidio. L’obiettivo, posto che con l’Udinese la Joya non ci sarà, è però quello di poterlo avere già giovedì per il ritorno ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo la paura delle ore immediatamente successive alla partitail, asi torna a respirare ottimismo per quanto riguarda le condizioni di Tammye soprattutto Paulo, entrambi usciti anzidal match di andata dei quarti di finale di Europa League a Rotterdam per infortunio. Gli esami cui è stato sottoposto l’argentino nella giornata di oggi hanno rivelato solo un affaticamento muscolare, ma nessuna lesione. Una situazione che è rimasta sottollo grazie alla prudenza diche si è subito fermato non appena ha avvertito fastidio. L’obiettivo, posto che con l’Udinese la Joya non ci sarà, è però quello di poterlogià giovedì per il ritorno ...

