(Di sabato 15 aprile 2023) Le difficoltà diporteranno inevitabilmente a un aumento dei, probabilmente già a partire dal prossimo anno, il 2024. I viaggiatori saranno chiamati a pagare di più sia per usufruire dei mezzi Cotral sia per salire sui treni regionali di Ferrovie dello Stato. Le casse dell’Azienda per la mobilità diCapitale sono in, il debito ammonta a 22 miliardi diperdel costo del carburante e la diminuzione degli introiti, e anche il finanziamento del Comune, che ammonta a 120 milioni di, non sarà sufficiente a sanare il debito. E allora bisogna far aumentare il costo deiche, d’altro canto, era un incremento previsto da un accordo sottoscritto da Regione e Trenitalia ormai cinque anni fa. Il piano di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : #roma, biglietti bus, tram e metro a 2 euro? #atac, conti in rosso: introiti in calo e carburante sempre più caro - VickyAlessandra : RT @caputmundiHeidi: Questo suggestivo portale con uno splendido rilievo dell'Annunciazione, è tutto ciò che resta del S.s. Annuziatina. V… - CorriereCitta : Roma, conti Atac in rosso: biglietti verso l’aumento a 2 euro - rand_vibration : @DamianoMassimo1 Roma: grandissimo Bruno Conti nel mondiale del 1982 e Falcao straordinario acquisto l’anno successivo. - MariaGraziaVac9 : RT @caputmundiHeidi: Questo suggestivo portale con uno splendido rilievo dell'Annunciazione, è tutto ciò che resta del S.s. Annuziatina. V… -

Il Bologna, invece, deve fare icon l'assenza di Soriano, out per il resto della stagione per ... ore 18.00) e con quello all'Olimpico contro ladi Mourinho (29 aprile, ore 18.00). Il ...Seguono l'Università per Stranieri di Siena (110,3), l'Università di Bari (110), la LUMSA di(... Gli abbandoni universitari sono un problema con il quale l'Italia, purtroppo, fa ida tempo. ...... subendo la bellezza di sei gol complessivi controe Cremonese. Il Lecce non può più cullarsi ... Il Lecce è leggermente favorito ma in questo momento non dà garanzie e dovrà fare icon l'...

Roma, biglietti bus, tram e metro a 2 euro Atac, conti in rosso: introiti in calo e carburante sempre più car ilmessaggero.it

Arrivano importanti novità in casa Roma circa le condizioni di Paulo Dybala ... Grande sospiro di sollievo per il club giallorosso, che potrà quindi contare sul suo gioiello già nei prossimi impegni.Nel 2022 in Ue il costo orario medio del lavoro è stato di 30,5 euro e 34,3 euro nell'intera area dell'euro. (ANSA) ...