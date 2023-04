Roma Carta Identità Elettronica: open day 15 e 16 Aprile (Di sabato 15 aprile 2023) Proseguono gli open Day di Roma Capitale dedicati alla Carta d’Identità Elettronica. Gli open Day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica proseguono nel weekend del 15 e 16 Aprile con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III, IV, VI, VIII, XI, XV nella giornata di sabato e degli ex Punti Informativi Turistici del centro anche la domenica. LEGGI ANCHE: Weekend a Roma, cosa fare il 15 e il 16 Aprile: eventi gustosi ed aperture straordinarie Per richiedere la Carta d’Identità Elettronica è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle 9 di venerdì 14 Aprile, fino a ... Leggi su funweek (Di sabato 15 aprile 2023) Proseguono gliDay diCapitale dedicati allad’. GliDay dedicati allad’proseguono nel weekend del 15 e 16con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III, IV, VI, VIII, XI, XV nella giornata di sabato e degli ex Punti Informativi Turistici del centro anche la domenica. LEGGI ANCHE: Weekend a, cosa fare il 15 e il 16: eventi gustosi ed aperture straordinarie Per richiedere lad’è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle 9 di venerdì 14, fino a ...

