Roma, carenze igieniche e cibo scaduto nel ristorante: sequestrati 50 kg di alimenti

Ancora una maxi sanzione per un ristorante di Roma nel corso di un'attività di controllo straordinario nel quartiere "Prenestino", che ha portato a multare pesantemente due esercizi commerciali, ispezionati con l'ausilio dei Carabinieri dei Gruppi Tutela Lavoro e Tutela Salute.

Maxi sanzione per un ristorante di Roma: 50 chili di cibo sequestrati

L'ultimo fatto degno di nota è avvenuto solo pochi giorni fa in un ristorante di via Milazzo, nel Rione XVIII Castro Pretorio. Qui i militari si sono fermati per svolgere accertamenti accurati e hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, oltre ad alimenti privi di tracciabilità. Questa volta non è da meno: in un'attività di ristorazione di via della Maranella, il titolare è stato ...

