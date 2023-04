Roma, aggredisce la compagna, prende a cazzotti un uomo che vuole difenderla e picchia gli agenti: arrestato (Di sabato 15 aprile 2023) Se voleva dimostrare di essere violento c’è riuscito. In poco meno di mezz’ora è riuscito ad aggredire la compagna, a prendere a cazzotti uno sconosciuto, a picchiare un agente della polizia locale di Roma Capitale e a danneggiare l’auto di servizio dei vigili. E per questo l’uomo, un Romano, è stato arrestato. L’aggressione Tutto è iniziato l’altro pomeriggio, quando una coppia, in piazza dei Giureconsulti, nel XIII Municipio, in zona Aurelio Boccea. Una coppia stava discutendo molto animatamente, con l’uomo che stava aggredendo la donna. Vedendo la ragazza soccombere, un uomo, completamente estraneo ai fatti, è intervenuto in difesa della donna. L’intromissione dell’uomo ha provocato una reazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 aprile 2023) Se voleva dimostrare di essere violento c’è riuscito. In poco meno di mezz’ora è riuscito ad aggredire la, are auno sconosciuto, are un agente della polizia locale diCapitale e a danneggiare l’auto di servizio dei vigili. E per questo l’, unno, è stato. L’aggressione Tutto è iniziato l’altro pomeriggio, quando una coppia, in piazza dei Giureconsulti, nel XIII Municipio, in zona Aurelio Boccea. Una coppia stava discutendo molto animatamente, con l’che stava aggredendo la donna. Vedendo la ragazza soccombere, un, completamente estraneo ai fatti, è intervenuto in difesa della donna. L’intromissione dell’ha provocato una reazione ...

