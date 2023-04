Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Tagliente, ruvido e spiazzante: torna @marcogiallini nei panni di #RoccoSchiavone, da stasera alle 21.20 su @RaiDue… - analuc29 : Rocco Schiavone (Rocco Schiavone) - blumen_r29 : - ... perché....perché... perché a me? - Rocco Schiavone - infoitcultura : Rocco Schiavone 5 quarta puntata Rai 2 trama - stefaniasilves3 : RT @maryemanuel7532: Speriamo in una nuova stagione Con gli stessi protagonisti Stavolta Rocco Schiavone meriterebbe La prima serata su Rai… -

La seconda puntata di5 è stata seguita da 1.888.000 telespettatori pari al 10,8% di share, in calo rispetto alla prima puntata. Gradita sorpresa per i fan del vicequestore più irriverente della tv: la ...Questa sera , venerdì 14 aprile 2023 , appuntamento speciale e secondo della settimana con. La quinta stagione della Fiction con Marco Giallini , composta da quattro episodi , sarà trasmessa in prima serata su Rai2 alle ore 21.20 . Scopriamo insieme le Anticipazioni e le ...Un traino record al mercoledì, quasi 11% di share per '', non ha comunque smosso gli ascolti per due puntate su quattro vicini al 3% di share. Un programma non si valuta solo dai ...

Rocco Schiavone 5 su Rai 2: le anticipazioni della 3ª puntata di stasera, 14 aprile La Gazzetta dello Sport

Rocco Schiavone 5 replica terza puntata in streaming, riassunto episodio 3 Punti di vista. Rocco Schiavone 5 Punti di vista, riassunto terza puntata ...Scopri tutto quello che bisogna sapere su quando va in onda l'ultima puntata di Rocco Schiavone 5 stagione su Rai 2: anticipazioni!