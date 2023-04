Rivoluzione Sky in UK: la pay-tv dirà addio al satellite (Di sabato 15 aprile 2023) Sky addio al satellite – La Rivoluzione partirà nel Regno Unito ed è associata al lancio del prodotto Sky Stream. Sulla base di queste premesse – scrive Milano Finanza – la pay-tv si prepara ad abbandonare il satellite e a far migrare i suoi servizi (e i suoi clienti) su IP, ossia via internet. Una L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 15 aprile 2023) Skyal– Lapartirà nel Regno Unito ed è associata al lancio del prodotto Sky Stream. Sulla base di queste premesse – scrive Milano Finanza – la pay-tv si prepara ad abbandonare ile a far migrare i suoi servizi (e i suoi clienti) su IP, ossia via internet. Una L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

