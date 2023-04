Ritmica | sempre più medagliata | Sofia Raffaeli è oro in Coppa del Mondo

(Di sabato 15 aprile 2023)continua a collezionare trionfi. La diciannovenne di Chiaravalle (in provincia di Ancona) vince l’all-around nella tappa dideldi ginnasticaospitata da Tashkent, in Uzbekistan. L’Azzurra, che aveva chiuso la prima giornata al primo posto dopo i primi due attrezzi (cerchio e palla), ha mantenuto la vetta della classifica sino a salire sul gradino più alto del podio. 131.850 il punteggio conclusivo di, che batte la padrona di casa uzbeka Takhmina Ikromova (seconda con lo score 126.250) e la tedesca Margarita Kolosov (terza a 125.200). (Fonte coni.it)(foto@Ferraro/FGI) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... altremillevolte : finalmente ho capito e anche imparato la ritmica di me staje appennen’ amo’ perché più non mi si accontenta e più m… - lnkAlchemist : @artstronaut Anche ioo. Non sono mai arrivata a deformare scarpe ma in effetti quando ero a piedi nudi camminavo se… - cwtchvlou : in ciò che ha detto matti mi ritrovo tanto: è sempre stato ritmica, scuola e casa e le uniche amicizie che avevo er… -

... da, il vero punto di forza degli Altin Gün. Se "Su S z yor" e "Leylim Ley" sono brani ... pilotate da una baseefficace e da una chitarra funky indirizzata a fornire ulteriore e ......più uno standard (It could happen to you) tracciano un territorio in cui poliedricitàe ... Ispirato tanto dai miti di, come Coltrane, quanto dalla musica popolare, mediterranea e celtica, ...Erotica l'arte di Desire Marea lo èstata, con una sfrontatezza e un'onestà che hanno quasi del prodigioso, se si considera il ...groove di basso e uno scatenato uso della sezione. ...

Ginnastica ritmica, oro Raffaeli in Coppa del mondo. Europei, D'Amato vince alle parallele Sky Sport

(wn24)-Redazione – La Ritmico Sinfonica Young Orchestra, diretta dal Maestro Diego Basso fondatore anche della Orchestra Ritmico Sinfonica italiana, per la propria compagine, di ambito musicale pop ro ...Due weekend ricchi di medaglie e trofei per le ginnaste della Restart Reggio Calabria. Doppio appuntamento il 26 marzo scorso ed anche domenica 2 aprile, per le ragazze della professoressa Marilena D’ ...