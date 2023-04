Risultati classifica Serie A: tra poco in campo Napoli ed Hellas Verona (Di sabato 15 aprile 2023) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della ventinovesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventinovesima giornata di Serie A che si svolgerà tra il 14 e l’17 aprile 2023: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. VENERDI’ 14 APRILE CREMONESE-EMPOLI 1-0 (4? Dessers) SPEZIA-LAZIO 0-3 (36? Immobile, 52? F. Anderson, 89? M. Antonio) SABATO 15 APRILE BOLOGNA-MILAN 1-1 (3? Sansone, 39? Pobega) Napoli-Hellas Verona ore 18.00 classifica L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023)A: tutti gli aggiornamenti della ventinovesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventinovesima giornata diA che si svolgerà tra il 14 e l’17 aprile 2023: i, lae i marcatori delle partite. VENERDI’ 14 APRILE CREMONESE-EMPOLI 1-0 (4? Dessers) SPEZIA-LAZIO 0-3 (36? Immobile, 52? F. Anderson, 89? M. Antonio) SABATO 15 APRILE BOLOGNA-MILAN 1-1 (3? Sansone, 39? Pobega)ore 18.00L'articolo proviene da Calcio News 24.

