Risultati classifica Serie A: tra poco in campo Bologna e Milan (Di sabato 15 aprile 2023) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della ventinovesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventinovesima giornata di Serie A che si svolgerà tra il 14 e l’17 aprile 2023: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. VENERDI’ 14 APRILE CREMONESE-EMPOLI 1-0 (4? Dessers) SPEZIA-LAZIO 0-3 (36? Immobile, 52? F. Anderson, 89? M. Antonio) SABATO 15 APRILE Bologna-Milan ore 15.00 NAPOLI-HELLAS VERONA ore 18.00 classifica L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023)A: tutti gli aggiornamenti della ventinovesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventinovesima giornata diA che si svolgerà tra il 14 e l’17 aprile 2023: i, lae i marcatori delle partite. VENERDI’ 14 APRILE CREMONESE-EMPOLI 1-0 (4? Dessers) SPEZIA-LAZIO 0-3 (36? Immobile, 52? F. Anderson, 89? M. Antonio) SABATO 15 APRILEore 15.00 NAPOLI-HELLAS VERONA ore 18.00L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BasketUniverso : Tranquillo sulla penalizzazione di Varese: “Se un illecito non impatta sui risultati, alterare la classifica non mi… - IdeawebTV : Terza Categoria C: i risultati della ventiquattresima giornata (gare venerdì sera) e la classifica… - IdeawebTV : Terza Categoria B: i risultati della ventiquattresima giornata e la classifica - IdeawebTV : Terza Categoria A: i risultati della ventiquattresima giornata (gare venerdì sera) e la classifica… - tabellamercatob : Così all'andata Risultati e classifica dopo 14^ giornata #SerieB di novembre 27 reti, di #Modena e #Venezia le unic… -